"Боруссия" и "Бавария" добыли победы в своих матчах и другие результаты 25-го тура Бундеслиги

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"Боруссия" и "Бавария" добыли победы в своих матчах и другие результаты 25-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Отметим, что по итогам прошедших матчей, "Бавария" по дополнительным показателям обошла "Боруссию" и вырвалась на первое место в Бундеслиге.

"Бавария" - "Вольфсбург" 6:0

Голы: Гнабри, 34 - 1:0, Левандовски, 37 - 2:0, Хамес, 52 - 3:0, Мюллер, 76 - 4:0, Киммих, 82 - 5:0, Левандовски, 85 - 6:0  

"Бавария": Нойер, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Киммих, Алькантара, Мартинес (Горетцка, 54), Хамес (Саншеш, 74), Гнабри (Рибери, 55), Левандовски, Мюллер.

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Виллиам, Брукс, Герхардт, Арнольд (Реджбечай, 68), Гилавоги, Брекало, Руссийон, Вегорст, Мехмеди (Штеффен, 58).   


"Боруссия" Д - "Штутгарт" 3:1

Голы: Ройс (пен), 62 - 1:0, Кемпф, 71 - 1:1, Пако Алькасер, 84 - 2:1, Пулишич, 90 - 3:1

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Диалло, Аканджи, Геррейру (Пулишич, 79), Витцель, Гетце, Вольф, Санчо, Ройс, Пако Алькасер.

"Штутгарт": Цилер, Кабак, Кемпф, Инсуа, Павар, Кастро, Аскасибар, Цубер (Донис, 70), Эссвайн, Бек, Гонсалес (Гентнер, 74).


"РБ Лейпциг" - "Аугсбург" 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Конате, Орбан, Хальстенберг, Адамс (Брума, 73), Забитцер, Кампль, Лаймер (Огюстен, 81), Матеус Кунья (Форсберг, 58), Вернер.

"Аугсбург": Кобель, Тайгль, Данзо, Макс, Шмид, Грегорич, Хедира, Байер, Ку Чжа Чхоль, Йенсен (Янкер, 83), Кордова (Рихтер, 59).


"Фрайбург" - "Герта" 2:1

Голы: Петерсен, 27 - 1:0, Ибишевич, 76 - 1:1, Ибишевич (аг), 80 - 2:1

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Линхарт (Schlotterbeck, 46), Гюнтер, Кюблер (Штенцель, 30), Абраши, Хаберер, Грифо, Франтц, Петерсен, Вальдшмидт.

"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Торунарига, Миттельштедт (Ястшембски, 63), Калу, Лустенбергер (Майер, 46), Дуда, Груйич, Рекик, Ибишевич.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 24 54
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 24 54
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 24 45
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 24 43
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 40
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 24 39
7 Вольфсбург Вольфсбург 24 39
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 25 36
9 Герта Герта 24 35
10 Хоффенхайм Хоффенхайм 24 34
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 31
12 Майнц 05 Майнц 05 24 30
13 Фрайбург Фрайбург 24 27
14 Шальке Шальке 25 23
15 Аугсбург Аугсбург 24 21
16 Штутгарт Штутгарт 24 19
17 Ганновер 96 Ганновер 96 24 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 24 13
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