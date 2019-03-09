"Боруссия" и "Бавария" добыли победы в своих матчах и другие результаты 25-го тура Бундеслиги
Представляем результаты 25-го тура немецкой Бундеслиги.
Отметим, что по итогам прошедших матчей, "Бавария" по дополнительным показателям обошла "Боруссию" и вырвалась на первое место в Бундеслиге.
"Бавария" - "Вольфсбург" 6:0
Голы: Гнабри, 34 - 1:0, Левандовски, 37 - 2:0, Хамес, 52 - 3:0, Мюллер, 76 - 4:0, Киммих, 82 - 5:0, Левандовски, 85 - 6:0
"Бавария": Нойер, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Киммих, Алькантара, Мартинес (Горетцка, 54), Хамес (Саншеш, 74), Гнабри (Рибери, 55), Левандовски, Мюллер.
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Виллиам, Брукс, Герхардт, Арнольд (Реджбечай, 68), Гилавоги, Брекало, Руссийон, Вегорст, Мехмеди (Штеффен, 58).
"Боруссия" Д - "Штутгарт" 3:1
Голы: Ройс (пен), 62 - 1:0, Кемпф, 71 - 1:1, Пако Алькасер, 84 - 2:1, Пулишич, 90 - 3:1
"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Диалло, Аканджи, Геррейру (Пулишич, 79), Витцель, Гетце, Вольф, Санчо, Ройс, Пако Алькасер.
"Штутгарт": Цилер, Кабак, Кемпф, Инсуа, Павар, Кастро, Аскасибар, Цубер (Донис, 70), Эссвайн, Бек, Гонсалес (Гентнер, 74).
"РБ Лейпциг" - "Аугсбург" 0:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Конате, Орбан, Хальстенберг, Адамс (Брума, 73), Забитцер, Кампль, Лаймер (Огюстен, 81), Матеус Кунья (Форсберг, 58), Вернер.
"Аугсбург": Кобель, Тайгль, Данзо, Макс, Шмид, Грегорич, Хедира, Байер, Ку Чжа Чхоль, Йенсен (Янкер, 83), Кордова (Рихтер, 59).
"Фрайбург" - "Герта" 2:1
Голы: Петерсен, 27 - 1:0, Ибишевич, 76 - 1:1, Ибишевич (аг), 80 - 2:1
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Линхарт (Schlotterbeck, 46), Гюнтер, Кюблер (Штенцель, 30), Абраши, Хаберер, Грифо, Франтц, Петерсен, Вальдшмидт.
"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Торунарига, Миттельштедт (Ястшембски, 63), Калу, Лустенбергер (Майер, 46), Дуда, Груйич, Рекик, Ибишевич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Вердер Бремен
|25
|36
|9
|Герта
|24
|35
|10
|Хоффенхайм
|24
|34
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13