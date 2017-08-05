"Боруссия" и "Бавария" разыграют Суперкубок Германии

"Боруссия" – "Бавария"

Стадион: "Сигнал Идуна Парк"

Начало матча: 21:30

Арбитр: Феликс Цвайлер

В Германии матчем за Суперкубок стартует новый сезон. Трофей, который будет разыгран лишь в 18 раз, разыграют между собой "Бавария" и "Боруссия". Для "Баварии" это будет одиннадцатое участие, для "Боруссии" - девятое. Пи этом обе команды выигрывали трофей по пять раз, и в этом году одна из них выйдет в очном споре вперед.

Немецкие гранды этим летом проводили турне по Китаю, участвуя в Международном кубке чемпионов. "Боруссия" сыграла лишь одну игру, обыграв "Милан", а "Бавария" дважды сыграла в Поднебесной (поражение по пенальти от "Арсенала", а также разгромный проигрыш "Милану"), а затем еще две игры провела в Сингапуре, где выиграла у "Челси" и проиграла "Интеру".

Мюнхенская команда, и без того обладающая крепким составом, в это межсезонье усилилась Корентоном Толиссо из "Лиона", а также Хамесом Родригесом из "Реала". Также клуб пополнили немцы Зюле и Руди. "Бавария" является главным фаворитом на победу в Бундеслиге, причем наверняка сделает это с большим отрывом, так как конкуренты не могут выступить стабильно на протяжении всего сезона. Основная же цель "Баварии" – Лига чемпионов, укрепление средней линии качественными футболистами должно помочь команде Анчелотти выступить успешно.

"Боруссия" в последние годы уже не выглядит командой, способной на длинной дистанции составить конкуренцию "Баварии". Мюнхенцы забрали у "шмелей" их лучших игроков, заменить которых были призваны талантливые молодые футболисты, которые показывают яркую игру, но им свойственна нестабильность. К тому же гранды мирового футбола пристально следят за молодыми звездами, вряд ли они надолго задержатся в Дортмунде. Например, Эмре Мор уже этим летом может переехать в Италию, а Осман Дембеле рассматривается "Барселоной", как замена Неймара.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 62 игр: 28 побед у "Баварии", 17 – у "Боруссии", еще 17 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Боруссия" на своем поле победила "Баварию" 1:0, в Мюнхене сильнее оказалась команда Анчелотти (4:1).

"Бавария" участвовала в прошлых пяти розыгрышах Суперкубка Германии. В четырех случаях ее соперником была "Боруссия". Всего же команды пять раз встречались между собой в финале Суперкубка: три победы у "Боруссии", две – у "Баварии".

Ориентировочные составы:

"Боруссия": Бурки, Сократис, Пасслак, Бартра, Пищек, Кастро, Шахин, Гетце, Пулишич, Дембеле, Обамеянг.

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Видаль, Толиссо, Коман, Рибери, Мюллер, Левандовски.

Прогноз на матч:

"Бавария" – фаворит матча, у "Боруссии" травмированы многие игроки основы, поэтому "шмелям" будет очень сложно добиться положительного результата даже несмотря на то, что матч пройдет на их стадионе.

Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 2.30, на "Боруссию" - 3.20.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Дебют Леонида Слуцкого в Англии: "Халл Сити" едет в гости к "Астон Вилле" | http://soccernews.ru