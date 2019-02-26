"Боруссия" и "Милан" ведут борьбу за воспитанника "Барселоны"
Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу может продолжить карьеру в Германии или Италии, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, воспитанник "Барселоны" привлёк внимание дортмундской "Боруссии" и "Милана".
"Шмели" видят в испанце замену для Кристиана Пулишича, который летом станет игроком "Челси".
Что касается "россонери", то они давно интересуются Деулофеу и в январе безуспешно пытались заполучить его.
Не пропустите: Воспитанник "Барселоны" Деулофеу установил рекорд "Уотфорда". | http://soccernews.ru
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