"Боруссия" и "Наполи" поборются за голкипера "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщают английские СМИ, в услугах вратаря заинтересованы дортмундская "Боруссия" и "Наполи".

Отметим, что Миньоле склоняется к переходу в "Наполи", так как они обещают сделать его основным вратарем команды.

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