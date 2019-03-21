"Боруссия" и "Рома" поспорят за защитника "Аугсбурга"

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"Боруссия" и "Рома" поспорят за защитника "Аугсбурга"

Левый защитник "Аугсбурга" Филипп Макс привлёк внимание более именитых европейских клубов, сообщает Bild.

По сведениям издания, на 25-летнего футболиста претендуют "Рома" и дортмундская "Боруссия".

"Волки" и "шмели" поспорят за немецкого фулбека во время летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Макс сыграл за "Аугсбург" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов. Его контракт с "фуггерами" рассчитан до июня 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро.

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