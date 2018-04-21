"Боруссия" интересуется форвардом "Аталанты"

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"Боруссия" интересуется форвардом "Аталанты"

Дортмундская "Боруссия" рассматривает вариант с приобретением нападающего "Аталанты" Мусы Барроу, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 19-летний гамбиец может присоединиться к "шмелям" ближайшим летом.

В этом сезоне Барроу сыграл за "Аталанту" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В тоже время в составе второй команды бергамцев он отличился 39 раз в 37 играх. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. 

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комментарии
виктор

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