"Боруссия" интересуется игроком "Лейпцига"

Фото: инстаграм Хальстенберга/Автор неизвестен

Как сообщает Sport1, футболист "Лейпцига" Марсель Хальстенберг может продолжить карьеру в другом клубе Бундеслиги.

По информации источника, немецким защитником заинтересовалась дортмундская "Боруссия".

Напомним, что Хальстенберг уже играл в составе второй команды "шмелей" с 2011 по 2013 годы.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 24 матчах Бундеслиги, в которых забил 2 гола и оформил 2 голевые передачи.

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