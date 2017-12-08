"Боруссия" интересуется защитником "Базеля"

Защитник "Базеля" Мануэль Аканджи может перейти в дортмундскую "Боруссию", сообщает Kicker.

По сведениям издания, за игрой 22-летнего швейцарца воочию наблюдал спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк. Немецкий клуб может попытаться купить футболиста уже в январе.

В этом сезоне Аканджи сыграл за "Базель" 25 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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