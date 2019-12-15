"Боруссия" из Менхегладбаха проиграла "Вольфсбургу" в чемпионате Германии

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"Боруссия" из Менхегладбаха проиграла "Вольфсбургу" в чемпионате Германии

"Боруссия" из Менхегладбаха проиграла "Вольфсбургу" в чемпионате Германии.

"Вольфсбург" - "Боруссия М" - 2:1 (1:1)

Голы: Шлагер, 13 - 1:0, Эмболо, 15 - 1:1, Арнольд, 90+1 - 2:1.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Мбабу, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Брекало, 59), Шлагер (Герхардт, 77), Жуан Виктор (Клаус, 87), Вегхорст.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер (Бейер, 46), Штробль, Хофманн, Бенеш (Штиндль, 77), Плеа, Эмболо, Тюрам (Херрманн, 72)

Таким образом, "Боруссия" с 31 баллом занимает 2 место турнирной таблицы Бундеслиги.

А еще: "Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 15-го тура Бундеслиги
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