"Боруссия" из Менхегладбаха проиграла "Вольфсбургу" в чемпионате Германии
"Боруссия" из Менхегладбаха проиграла "Вольфсбургу" в чемпионате Германии.
"Вольфсбург" - "Боруссия М" - 2:1 (1:1)
Голы: Шлагер, 13 - 1:0, Эмболо, 15 - 1:1, Арнольд, 90+1 - 2:1.
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Мбабу, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Брекало, 59), Шлагер (Герхардт, 77), Жуан Виктор (Клаус, 87), Вегхорст.
"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер (Бейер, 46), Штробль, Хофманн, Бенеш (Штиндль, 77), Плеа, Эмболо, Тюрам (Херрманн, 72)
Таким образом, "Боруссия" с 31 баллом занимает 2 место турнирной таблицы Бундеслиги.
А еще: "Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 15-го тура Бундеслиги
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|15
|33
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|3
|Боруссия Дортмунд
|15
|29
|4
|Бавария Мюнхен
|15
|27
|5
|Шальке
|14
|25
|6
|Фрайбург
|15
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|25
|8
|Хоффенхайм
|15
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Унион Берлин
|15
|20
|11
|Аугсбург
|15
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|13
|Герта
|15
|15
|14
|Майнц 05
|15
|15
|15
|Вердер Бремен
|15
|14
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|15
|12
|17
|Кельн
|15
|11
|18
|Падерборн
|15
|9