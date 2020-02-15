"Боруссия" из Менхегладбаха разгромила "Фортуну"
Менхегладбахская "Боруссия" обыграла "Фортуну" в матче 22-го тура чемпионата Германии.
"Фортуна Д" - "Боруссия М" - 1:4 (1:1)
Голы: Хофманн, 22 - 0:1, Томми, 29 - 1:1, Штиндль, 51 - 1:2, Штиндль, 77 - 1:3, Нойхаус, 82 - 1:4.
"Фортуна Д": Кастенмайер, Йергенсен, Циммерманн, Каан Айхан, Адамс Нуху (Зуттнер, 81), Моралес, Бериша (Боджек, 78), Штегер, Томми, Ампома (Скрцибски, 65), Хеннингс.
"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль (Траоре, 85), Штробль, Хофманн (Херрманн, 75), Закария, Нойхаус, Тюрам (Эмболо, 81).
Таким образом, "Боруссия" набрала 42 очка и догнала одноклубников из Дортмунда. Клубы делят третье и четвертое места. "Фортуна" занимает 16 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|22
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|4
|Байер Леверкузен
|22
|40
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Фрайбург
|22
|33
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Герта
|22
|26
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|22
|17
|18
|Падерборн
|22
|16