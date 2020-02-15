"Боруссия" из Менхегладбаха разгромила "Фортуну"

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"Боруссия" из Менхегладбаха разгромила "Фортуну"

Менхегладбахская "Боруссия" обыграла "Фортуну" в матче 22-го тура чемпионата Германии.

"Фортуна Д" - "Боруссия М" - 1:4 (1:1)

Голы: Хофманн, 22 - 0:1, Томми, 29 - 1:1, Штиндль, 51 - 1:2, Штиндль, 77 - 1:3, Нойхаус, 82 - 1:4.

"Фортуна Д": Кастенмайер, Йергенсен, Циммерманн, Каан Айхан, Адамс Нуху (Зуттнер, 81), Моралес, Бериша (Боджек, 78), Штегер, Томми, Ампома (Скрцибски, 65), Хеннингс.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль (Траоре, 85), Штробль, Хофманн (Херрманн, 75), Закария, Нойхаус, Тюрам (Эмболо, 81).

Таким образом, "Боруссия" набрала 42 очка и догнала одноклубников из Дортмунда. Клубы делят третье и четвертое места. "Фортуна" занимает 16 место.

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