"Боруссия" из Менхенгладбаха минимально победила "Вердер"

В Менхенгладбахе завершился матч 17 тура немецкой Бундеслиги. Местная "Боруссия" принимала "Вердер". Хозяевам удалось одержать минимальную победу. Итог матча - 1:0.



Три очка позволили хозяевам вернуться в "зону еврокубков". В их активе 28 очков в 17 матчах и 6 место в турнирной таблице. Бременцы расположились на 12 строчке, набрав 18 очков.

"Боруссия" Менхенгладбах - "Вердер" 1:0 (0:0)

Гол: Эльведи, 66 - 1:0

"Боруссия" Менхенгладбах : Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 74), Крамер, Хофманн, Вольф (Янчке, 85), Нойхаус (Бенеш, 59), Херрманн (Штиндль, 59), Плеа (Закария, 74).