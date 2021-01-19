"Боруссия" из Менхенгладбаха минимально победила "Вердер"
В Менхенгладбахе завершился матч 17 тура немецкой Бундеслиги. Местная "Боруссия" принимала "Вердер". Хозяевам удалось одержать минимальную победу. Итог матча - 1:0.
Три очка позволили хозяевам вернуться в "зону еврокубков". В их активе 28 очков в 17 матчах и 6 место в турнирной таблице. Бременцы расположились на 12 строчке, набрав 18 очков.
"Боруссия" Менхенгладбах - "Вердер" 1:0 (0:0)
Гол: Эльведи, 66 - 1:0
"Боруссия" Менхенгладбах : Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 74), Крамер, Хофманн, Вольф (Янчке, 85), Нойхаус (Бенеш, 59), Херрманн (Штиндль, 59), Плеа (Закария, 74).
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 56), Велькович, Фридль, Агу, Мевальд (Битенкур, 82), Эггештайн, Мбом (Осако, 82), Шмид (Рашица, 74), Сарджент (Зельке, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20