"Боруссия" из Менхенгладбаха спасла матч на последних минутах

Теги айнтрахт франкфуртборуссия менхенгладбахларс штиндль

"Боруссия" из Менхенгладбаха спасла матч на последних минутахСтартовал 12 тур немецкой Бундеслиги. "Айнтрахт" во Франкфурте не смог одержать победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Ничья позволила гостям подняться на 6 строчку таблицы, набрав 18 очков. Хозяева по прежнему  на 9 месте с 13 баллами.

"Айнтрахт" - "Боруссия" Менхенгладбах 3:3 (3:1)

Голы: Штиндль, 14 - 0:1, Силва, 22 (пенальти) - 1:1, Силва, 24 - 2:1, Баркок, 32 - 3:1, Штиндль, 90 (пенальти) - 3:2, Штиндль, 90+5 - 3:3
Удаление: Абраам, 81

"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Костич, Роде (Камада, 90), Соу, Баркок (да Кошта, 90), Юнес (Кор, 71), Андре Силва (Ильзанкер, 84).

"Боруссия" Менхенгладбах: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Траоре, 83), Штиндль, Крамер, Бенеш (Закария, 46), Вольф (Лазаро, 46), Плеа (Эмболо, 63), Тюрам.

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