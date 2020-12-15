"Боруссия" из Менхенгладбаха спасла матч на последних минутах

Стартовал 12 тур немецкой Бундеслиги. "Айнтрахт" во Франкфурте не смог одержать победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха. Встреча завершилась со счетом 3:3.



Ничья позволила гостям подняться на 6 строчку таблицы, набрав 18 очков. Хозяева по прежнему на 9 месте с 13 баллами.

"Айнтрахт" - "Боруссия" Менхенгладбах 3:3 (3:1)

Голы: Штиндль, 14 - 0:1, Силва, 22 (пенальти) - 1:1, Силва, 24 - 2:1, Баркок, 32 - 3:1, Штиндль, 90 (пенальти) - 3:2, Штиндль, 90+5 - 3:3

Удаление: Абраам, 81

"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Костич, Роде (Камада, 90), Соу, Баркок (да Кошта, 90), Юнес (Кор, 71), Андре Силва (Ильзанкер, 84).