"Боруссия" из Менхенгладбаха спасла матч на последних минутах
Стартовал 12 тур немецкой Бундеслиги. "Айнтрахт" во Франкфурте не смог одержать победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха. Встреча завершилась со счетом 3:3.
Ничья позволила гостям подняться на 6 строчку таблицы, набрав 18 очков. Хозяева по прежнему на 9 месте с 13 баллами.
"Айнтрахт" - "Боруссия" Менхенгладбах 3:3 (3:1)
Голы: Штиндль, 14 - 0:1, Силва, 22 (пенальти) - 1:1, Силва, 24 - 2:1, Баркок, 32 - 3:1, Штиндль, 90 (пенальти) - 3:2, Штиндль, 90+5 - 3:3
Удаление: Абраам, 81
"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Костич, Роде (Камада, 90), Соу, Баркок (да Кошта, 90), Юнес (Кор, 71), Андре Силва (Ильзанкер, 84).
"Боруссия" Менхенгладбах: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Траоре, 83), Штиндль, Крамер, Бенеш (Закария, 46), Вольф (Лазаро, 46), Плеа (Эмболо, 63), Тюрам.
Не пропустите: Месси не вел переговоры с другими клубами | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Появилась реакция Моуринью на слова Клоппа
-
Радимов: "Мне не хватает "Спартака" в еврокубках"
-
"Манчестер Сити" довольствовался ничьей в матче с "Вест Бромвичем"
-
"Лацио" не смог обыграть "Беневенто"
-
"Боруссия" без Холанда обыгрывает "Вердер". Все результаты 1 игрового дня 12 тура Бундеслиги
-
Агент Озила рассказал о настроении клиента
-
1
Кандидат в президенты "Барселоны" считает неподъемной зарплату Месси
-
Сульшер поделился мнением о сопернике по 1/16 финала Лиги Европы
-
Тео Эрнандес заинтересовал ПСЖ
-
"Вулверхэмптон" вырвал победу у "Челси"
-
"Боруссия" из Менхенгладбаха спасла матч на последних минутах
-
Полузащитник "Зенита" стал трансферной целью нескольких клубов
-
"Ливерпуль" выпустил программку к матчу в память о Жераре Улье
-
Маркиньос дал оценку возможному трансферу Месси в ПСЖ
-
"Арсенал" хочет заполучить полузащитника "Порту"
-
1
Месси не вел переговоры с другими клубами
-
Ковач не назвал точную дату возвращения Головина
-
Названы самые обсуждаемые спортсмены года ВКонтакте
-
Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу
-
Марио Фернандес решил жениться: фото избранницы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20