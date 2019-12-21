"Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью с "Гертой" в матче Бундеслиги

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"Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью с "Гертой" в матче Бундеслиги

"Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью с "Гертой" в матче 17-го тура чемпионата Германии.

"Герта" - "Боруссия" М - 0:0

"Герта": Ярстейн, Боята, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Шельбред, Дарида, Дилросюн, Левен, Зельке (Кепке, 69), Лукебакио (Вольф, 70).

"Боруссия": Зоммер, Янчке (Бейер, 71), Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Крамер, Закария, Нойхаус (Штиндль, 82), Плеа, Эмболо (Херрманн, 87), Тюрам.

Таким образом, "Боруссия" с 35 очками расположилась на 2 месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 19 баллами занимает 12 место.

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