"Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью с "Гертой" в матче Бундеслиги
"Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью с "Гертой" в матче 17-го тура чемпионата Германии.
"Герта" - "Боруссия" М - 0:0
"Герта": Ярстейн, Боята, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Шельбред, Дарида, Дилросюн, Левен, Зельке (Кепке, 69), Лукебакио (Вольф, 70).
"Боруссия": Зоммер, Янчке (Бейер, 71), Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Крамер, Закария, Нойхаус (Штиндль, 82), Плеа, Эмболо (Херрманн, 87), Тюрам.
Таким образом, "Боруссия" с 35 очками расположилась на 2 месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 19 баллами занимает 12 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|34
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|13
|Герта
|16
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|14
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
|9