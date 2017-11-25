"Боруссия М" - "Бавария" - 2:1 (обзор)

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"Боруссия М" - "Бавария" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской "Боруссией" и "Баварией".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 13 29
2 РБ Лейпциг 13 26
3 Шальке 13 24
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Боруссия Дортмунд 13 21
6 Байер Леверкузен 13 20
7 Хоффенхайм 12 20
8 Аугсбург 13 19
9 Айнтрахт Франкфурт 13 19
10 Ганновер 96 13 19
11 Штутгарт 13 17
12 Майнц 05 13 15
13 Вольфсбург 13 14
14 Герта 12 14
15 Фрайбург 13 11
16 Гамбург 12 10
17 Вердер Бремен 13 8
18 Кельн 12 2
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