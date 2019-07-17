"Боруссия" М близка к покупке сына чемпиона мира-1998
Менхенгладбахская "Боруссия" согласовала трансфер нападающего "Генгама" Маркуса Тюрама, сообщает Kicker.
По сведениям издания, немецкий клуб заплатит за футболиста около 12 миллионов евро. Француз подпишет с "Боруссией" пятилетний контракт.
Маркус является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама, который в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 1998 году.
21-летний Тюрам в минувшем сезоне провел за "Генгам" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19