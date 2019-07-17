"Боруссия" М близка к покупке сына чемпиона мира-1998

Теги боруссия менхенгладбахгенгаммаркус тюрамтрансферы

"Боруссия" М близка к покупке сына чемпиона мира-1998

Менхенгладбахская "Боруссия" согласовала трансфер нападающего "Генгама" Маркуса Тюрама, сообщает Kicker. 

По сведениям издания, немецкий клуб заплатит за футболиста около 12 миллионов евро. Француз подпишет с "Боруссией" пятилетний контракт.

Маркус является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама, который в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 1998 году.

21-летний Тюрам в минувшем сезоне провел за "Генгам" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" покупает хавбека "Эвертона" за 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В регламенте английской Премьер-лиги принято важное изменение

В регламенте английской Премьер-лиги принято важное изменение

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов