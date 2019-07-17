"Боруссия" М близка к покупке сына чемпиона мира-1998

Менхенгладбахская "Боруссия" согласовала трансфер нападающего "Генгама" Маркуса Тюрама, сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий клуб заплатит за футболиста около 12 миллионов евро. Француз подпишет с "Боруссией" пятилетний контракт.

Маркус является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама, который в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 1998 году.

21-летний Тюрам в минувшем сезоне провел за "Генгам" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

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