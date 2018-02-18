"Боруссия" М – "Боруссия" Д – 0:1 (обзор)

Теги боруссия дортмундборуссия менхенгладбах

"Боруссия" М – "Боруссия" Д – 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча чемпионата Германии между гладбахской и дортмундской "Боруссиями" (0:1).

Видео: "Боруссия" М – "Боруссия" Д.

Не пропустите: Гол Марко Ройса решил исход противостояния двух "Боруссий". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 23 59
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Байер Леверкузен 23 38
4 РБ Лейпциг 22 38
5 Шальке 23 37
6 Айнтрахт Франкфурт 22 36
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 23 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 23 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Штутгарт 23 27
14 Вольфсбург 23 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 23 17
18 Кельн 23 14
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