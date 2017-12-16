"Боруссия М" – "Гамбург" - 3:1 (обзор)

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"Боруссия М" – "Гамбург" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской "Боруссией" и "Гамбургом".

Не пропустите: Дубль Раффаэла позволил менхенгладбахской "Боруссии" переиграть "Гамбург". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 16 38
2 Шальке 16 29
3 РБ Лейпциг 16 28
4 Боруссия Менхенгладбах 17 28
5 Байер Леверкузен 16 27
6 Хоффенхайм 16 26
7 Боруссия Дортмунд 16 25
8 Айнтрахт Франкфурт 16 25
9 Аугсбург 16 23
10 Ганновер 96 16 22
11 Герта 16 21
12 Вольфсбург 16 19
13 Фрайбург 16 18
14 Штутгарт 16 17
15 Майнц 05 16 16
16 Гамбург 17 15
17 Вердер Бремен 16 14
18 Кельн 16 3
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