"Боруссия М" – "Ганновер" - 2:1, "Айнтрахт" – "Штутгарт" - 2:1 (обзоры)

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"Боруссия М" – "Ганновер" - 2:1, "Айнтрахт" – "Штутгарт" - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей седьмого тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия М" – "Ганновер" - 2:1 

"Айнтрахт" – "Штутгарт" - 2:1

Не пропустите: "Вольфсбург" сыграл вничью с "Майнцом", "Айнтрахт" вырвал победу у "Штутгарта". | http://soccernews.ru

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2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Байер Леверкузен 7 8
11 Герта 6 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Гамбург 7 7
16 Вердер Бремен 7 4
17 Фрайбург 6 4
18 Кельн 6 1
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