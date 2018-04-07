"Боруссия М" – "Герта" - 2:1, "Фрайбург" – "Вольфсбург" - 0:2, "Кельн" – "Майнц" - 1:1 (обзоры)

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"Боруссия М" – "Герта" - 2:1, "Фрайбург" – "Вольфсбург" - 0:2, "Кельн" – "Майнц" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 29-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия М" – "Герта" - 2:1 

"Фрайбург" – "Вольфсбург" - 0:2 

"Кельн" – "Майнц" - 1:1

Не пропустите: "Вольфсбург" обыграл "Фрайбург" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 28 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 28 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 29 22
18 Кельн 29 21
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