"Боруссия" М нацелилась на одного из лидеров "Лиона"

Менхенгладбахская "Боруссия" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Лиона" Максвеллу Корне, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов Корне забил один из голов в ворота "Манчестер Сити" (3:1).

В нынешнем сезоне 23-летний Корне провел за "Лион" 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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