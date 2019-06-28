"Боруссия" М объявила о переходе форварда Эмболо из "Шальке"

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"Боруссия" М объявила о переходе форварда Эмболо из "Шальке"

Швейцарский нападающий "Шальке" Брель Эмболо перешел в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист подписал с "Боруссией" четырехлетний контракт и получил в клубе 36-й номер.

22-летний Эмболо выступал за "Шальке" с 2016 года. Всего за клуб из Гельзенкирхена он провел 61 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Базель". За сборную Швейцарии сыграл 32 матча и забил 4 гола. Трехкратный чемпион Швейцарии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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