"Боруссия" М объявила о переходе форварда Эмболо из "Шальке"

Швейцарский нападающий "Шальке" Брель Эмболо перешел в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист подписал с "Боруссией" четырехлетний контракт и получил в клубе 36-й номер.

22-летний Эмболо выступал за "Шальке" с 2016 года. Всего за клуб из Гельзенкирхена он провел 61 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Базель". За сборную Швейцарии сыграл 32 матча и забил 4 гола. Трехкратный чемпион Швейцарии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" возобновила интерес к Хадсону-Одои. | http://soccernews.ru