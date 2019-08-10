"Боруссия" М победила в Кубке Германии благодаря голу Тюрама

Теги боруссия менхенгладбахзандхаузен

"Боруссия" М победила в Кубке Германии благодаря голу Тюрама

В матче 1-го круга Кубка Германии менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Зандхаузен" со счетом 1:0. Единственный гол забил французский нападающий Марку Тюрам - сын легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама.

"Зандхаузен" – "Боруссия" М - 0:1 (0:1) 
Гол: Тюрам, 19 - 0:1

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Вендт, Хофманн (Эмболо, 46), Штробль, Нойхаус, Закария (Бенеш, 90), Плеа, Тюрам (Джонсон, 63). 

Не пропустите: "Боруссия" Д уверенно прошла во 2-й круг Кубка Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 августа

Главные новости дня: 9 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов