"Боруссия М" – "РБ Лейпциг" - 0:1 (обзор)

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"Боруссия М" – "РБ Лейпциг" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской "Боруссией" и "РБ Лейпциг".

Не пропустите: "РБ Лейпциг" в гостях одолел менхенгладбахскую "Боруссию". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 20 33
7 Боруссия Менхенгладбах 21 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 21 28
10 Герта 21 27
11 Ганновер 96 20 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 21 13
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