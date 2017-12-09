"Боруссия М" – "Шальке" - 1:1 (обзор)

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"Боруссия М" – "Шальке" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской "Боруссией" и "Шальке".

Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Менхенгладбах 15 25
5 Байер Леверкузен 15 24
6 Хоффенхайм 14 23
7 Боруссия Дортмунд 15 22
8 Аугсбург 14 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Вердер Бремен 15 14
17 Фрайбург 14 12
18 Кельн 14 3
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