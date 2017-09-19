"Боруссия М" - "Штутгарт" - 2:0 (обзор)

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"Боруссия М" - "Штутгарт" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской "Боруссией" и "Штутгартом".

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 5 12
2 Боруссия Дортмунд 4 10
3 Аугсбург 5 10
4 Ганновер 96 4 10
5 Шальке 5 9
6 Хоффенхайм 4 8
7 Боруссия Менхенгладбах 5 8
8 РБ Лейпциг 5 7
9 Гамбург 4 6
10 Штутгарт 5 6
11 Герта 4 5
12 Вольфсбург 5 5
13 Байер Леверкузен 4 4
14 Айнтрахт Франкфурт 4 4
15 Майнц 05 4 3
16 Вердер Бремен 5 2
17 Фрайбург 4 2
18 Кельн 4 0
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