"Боруссия" М упустила победу над "Вердером" в Бундеслиге
В матче 28-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с бременским "Вердером". Счет в начале второго тайма открыл Флориан Нойхаус, но в конце встречи равновесие восстановил Дэви Классен.
"Боруссия" осталась на пятом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. "Вердер" поднялся на восьмую позицию, имея в активе 43 очка.
"Боруссия" М – "Вердер" - 1:1 (0:0)
Голы: Нойхаус, 49 - 1:0, Классен, 79 - 1:1
"Боруссия" М": Зоммер, Закария, Гинтер, Эльведи, Нойхаус (Штиндль, 84), Штробль, Азар, Крамер, Херрманн (Джонсон, 66), Плеа, Раффаэл (Хофманн, 78).
Не пропустите: "Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" благодаря хет-трику Бельфодиля. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дубль Аспаса принёс "Сельте" волевую победу над "Реал Сосьедадом", "Уэска" отобрала очки у "Леванте"
-
Каррера деликатно ответил на критику Андрея Федуна
-
"Боруссия" М упустила победу над "Вердером" в Бундеслиге
-
"Лацио" спас матч с "Сассуоло", "Интер" не сумел обыграть "Аталанту"
-
"Локомотив" - "Зенит" расписали боевую ничью в матче РПЛ
-
"Уотфорд" вышел в финал Кубка Англии благодаря победе над "Вулверхэмптоном"
-
Капаррос установил клубный рекорд "Севильи"
-
"Вальядолид" - "Севилья" - 0:2 (видеообзор матча)
-
"Шахтер" выбил киевское "Динамо" из Кубка Украины
-
"Витесс" Слуцкого расписал результативную ничью с ПСВ
-
Погребняк повторил российский рекорд, принадлежащий Гогниеву
-
"Севилья" одержала победу над "Вальядолидом" в Примере (видео голов)
-
"Урал" установил антирекорд РПЛ
-
"Ливерпуль" вступил в борьбу за Левандовски
-
"Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" благодаря хет-трику Бельфодиля
-
"Рубин" не сумел обыграть "Арсенал" в матче РПЛ
-
"Лилль" потерял очки в матче с "Реймсом"
-
"Арсенал" проиграл "Эвертону" в матче АПЛ
-
Жезус: "Манчестер Сити" намерен выиграть четыре трофея"
-
Гвардиола: "Победы "Ливерпуля" не влияют на игроков "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер Бремен
|28
|43
|9
|Байер Леверкузен
|28
|42
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14