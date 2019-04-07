"Боруссия" М упустила победу над "Вердером" в Бундеслиге

В матче 28-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с бременским "Вердером". Счет в начале второго тайма открыл Флориан Нойхаус, но в конце встречи равновесие восстановил Дэви Классен.

"Боруссия" осталась на пятом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. "Вердер" поднялся на восьмую позицию, имея в активе 43 очка.

"Боруссия" М – "Вердер" - 1:1 (0:0)

Голы: Нойхаус, 49 - 1:0, Классен, 79 - 1:1

"Боруссия" М": Зоммер, Закария, Гинтер, Эльведи, Нойхаус (Штиндль, 84), Штробль, Азар, Крамер, Херрманн (Джонсон, 66), Плеа, Раффаэл (Хофманн, 78).

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