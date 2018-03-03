"Боруссия М" – "Вердер" - 2:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской "Боруссией" и "Вердером".
Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" и "Вердер" расписали результативную ничью. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|24
|41
|3
|Шальке
|24
|40
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|39
|5
|Байер Леверкузен
|24
|38
|6
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|35
|8
|Аугсбург
|24
|32
|9
|Хоффенхайм
|24
|32
|10
|Ганновер 96
|24
|32
|11
|Герта
|24
|31
|12
|Штутгарт
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|29
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|24
|25
|16
|Майнц 05
|24
|24
|17
|Гамбург
|24
|17
|18
|Кельн
|24
|17