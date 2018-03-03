"Боруссия М" – "Вердер" - 2:2 (обзор)

Теги боруссия менхенгладбахвердер бремен

"Боруссия М" – "Вердер" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской "Боруссией" и "Вердером".

Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" и "Вердер" расписали результативную ничью. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 24 41
3 Шальке 24 40
4 Айнтрахт Франкфурт 24 39
5 Байер Леверкузен 24 38
6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 25 35
8 Аугсбург 24 32
9 Хоффенхайм 24 32
10 Ганновер 96 24 32
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов