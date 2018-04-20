"Боруссия М" – "Вольфсбург" - 3:0 (обзор)

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"Боруссия М" – "Вольфсбург" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской "Боруссией" и "Вольфсбургом".

Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург". | http://soccernews.ru 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 30 37
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 31 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 30 30
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
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