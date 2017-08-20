"Боруссия" Менхенгладбах - "Кельн" - 1:0 (обзор)

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"Боруссия" Менхенгладбах - "Кельн" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча первого тура чемпионата Германии между менхенгладбахской "Боруссией" и "Кельном" (1:0).

Видео: "Боруссия" Менхенгладбах - "Кельн".

Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Кельн". | http://soccernews.ru

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1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Гамбург 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Кельн 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
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