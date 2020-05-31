"Боруссия" Менхенгладбах обыграла "Унион" в матче Бундеслиги

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"Боруссия" Менхенгладбах обыграла "Унион" в матче Бундеслиги

"Боруссия" Менхенгладбах обыграла "Унион" в матче 29-го тура чемпионата Боруссии.

"Боруссия" М - "Унион" - 4:1 (2:0)

Голы: Нойхаус, 17 - 1:0, Тюрам, 41 - 2:0, Андерссон, 50 - 2:1, Тюрам, 59 - 3:1, Плеа, 81 - 4:1

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Бенсебайни (Вендт, 90), Лайнер, Гинтер, Нойхаус (Дукуре, 90), Хофманн (Траоре, 82), Херрманн (Крамер, 73), Тюрам, Плеа, Штиндль (Бенеш, 82).

"Унион": Гикевич, Ленц (Рюэрсон, 60; Меес, 65), Суботич (Кроос, 46), Шлоттербек, Триммель, Премель, Гентнер (Уджа, 80), Бюльтер, Фридрих, Андерссон, Ингвартсен (Малли, 80).

"Боруссия" занимает 3 место в турнирной таблице Бундеслиги, "Унион" располагается на 14 позиции.

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