"Боруссия" Менхенгладбах обыграла "Унион" в матче Бундеслиги
"Боруссия" Менхенгладбах обыграла "Унион" в матче 29-го тура чемпионата Боруссии.
"Боруссия" М - "Унион" - 4:1 (2:0)
Голы: Нойхаус, 17 - 1:0, Тюрам, 41 - 2:0, Андерссон, 50 - 2:1, Тюрам, 59 - 3:1, Плеа, 81 - 4:1
"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Бенсебайни (Вендт, 90), Лайнер, Гинтер, Нойхаус (Дукуре, 90), Хофманн (Траоре, 82), Херрманн (Крамер, 73), Тюрам, Плеа, Штиндль (Бенеш, 82).
"Унион": Гикевич, Ленц (Рюэрсон, 60; Меес, 65), Суботич (Кроос, 46), Шлоттербек, Триммель, Премель, Гентнер (Уджа, 80), Бюльтер, Фридрих, Андерссон, Ингвартсен (Малли, 80).
"Боруссия" занимает 3 место в турнирной таблице Бундеслиги, "Унион" располагается на 14 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|4
|Байер Леверкузен
|29
|56
|5
|РБ Лейпциг
|28
|55
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|28
|19