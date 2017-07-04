"Боруссия" Менхенгладбах приобрела Гинтера

Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о переходе защитника Маттиаса Гинтера.

Об условиях сделки стороны пока не сообщают.

В ближайшее время 23-летний игрок сборной Германии прибудет в расположение клуба, дабы пройти медицинское обследование.

За дортмундскую "Боруссию" Гинтер играл с 2014 года.

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