"Боруссия" Менхенгладбах приобрела Гинтера

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"Боруссия" Менхенгладбах приобрела ГинтераМенхенгладбахская "Боруссия" объявила о переходе защитника Маттиаса Гинтера.

Об условиях сделки стороны пока не сообщают.

В ближайшее время 23-летний игрок сборной Германии прибудет в расположение клуба, дабы пройти медицинское обследование.

За дортмундскую "Боруссию" Гинтер играл с 2014 года. 

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