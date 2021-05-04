"Боруссия" Менхенгладбах установила цену за Нойхауса

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"Боруссия" Менхенгладбах установила цену за НойхаусаФото: инстаграм Нойхауса/Автор неизвестен

Полузащитник "Боруссии" Менхенгладбах Флориан Нойхаус может сменить команду уже этим летом.

Как сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг, у хавбека нет обязательства перед клубом остаться как минимум до 2022 года. Если "Боруссия" получит предложение, близкое к 40 миллионам евро, она с легкостью проведет переговоры по трансферу.

Также отмечается, что в настоящий момент "Бавария" считает Нойхауса слишком дорогим и не готова сделать предложение.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 30 матчей в Бундеслиге и забил 5 голов.

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