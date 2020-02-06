"Боруссия" может недополучить бонусов от "Барселоны" из-за травмы Дембеле
Повреждение нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле может лишить дортмундскую "Боруссию" денег.
Как сообщает As, при трансфере игрока был оговорен бонус, по которому "шмели" получат 5 миллионов евро бонусов, если Дембеле проведет в составе "блауграны" 75 игр.
Отметим, что Дембеле уже сыграл 74 матча, однако из-за травмы он может пропустить остаток сезона.
"Барселона" приобрела Дембеле в 2017 году за 105 миллионов евро плюс 40 миллионов возможных бонусов.
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|7
|Хоффенхайм
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|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
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|10
|Аугсбург
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|11
|Айнтрахт Франкфурт
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|Унион Берлин
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|20
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|Вердер Бремен
|20
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|Фортуна Дюссельдорф
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