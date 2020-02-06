"Боруссия" может недополучить бонусов от "Барселоны" из-за травмы Дембеле

Повреждение нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле может лишить дортмундскую "Боруссию" денег.

Как сообщает As, при трансфере игрока был оговорен бонус, по которому "шмели" получат 5 миллионов евро бонусов, если Дембеле проведет в составе "блауграны" 75 игр.

Отметим, что Дембеле уже сыграл 74 матча, однако из-за травмы он может пропустить остаток сезона.

"Барселона" приобрела Дембеле в 2017 году за 105 миллионов евро плюс 40 миллионов возможных бонусов.

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