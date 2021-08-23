"Боруссия" может подписать футболиста "РБ Лейпцига"

Теги боруссия дортмундрб лейпциг

"Боруссия" может подписать футболиста "РБ Лейпцига"Фото: инстаграм Хальстенберга/Автор неизвестен

Защитник сборной Германии и "РБ Лейпциг" Марсель Хальстенберг в ближайшее время может стать игроком "Боруссии" Дортмунд, сообщает Leipziger Volkszeitung.

По информации источника, соглашение футболиста с "быками" рассчитано до лета 2022 года, и, по этой причине, "Лейцпиг" готов продать его сейчас, чтобы не потерять его через год бесплатно.

В прошедшем сезоне Хальстенберг сыграл 24 матча в Бундеслиге, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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