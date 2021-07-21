"Боруссия" может подписать таланта из ПСВ

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"Боруссия" может подписать таланта из ПСВФото: инстаграм Мален/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, дортмундская "Боруссия" контактирует с агентом Мино Райолой по поводу нападающего сборной Нидерландов и ПСВ Дониэлла Малена.

По информации источника, немецкий клуб сделал голландца одной из своих главных целей после продажи Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов евро + бонусы.

Отмечается, что как только стороны достигнут соглашения о личном контракте игрока, "Боруссия" сделает официальное предложение ПСВ о покупке нападающего.

В прошедшем сезоне Мален сыграл 32 матча в чемпионате Голландии, в которых забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.

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