"Боруссия" может прервать аренду хавбека "Реала"

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"Боруссия" может прервать аренду хавбека "Реала"Фото: инстаграм Рейньера/Автор неизвестен

"Боруссия" Дортмунд может прервать аренду бразильского хавбека мадридского "Реала" Рейньера Жезуса из-за неудовлетворительных показателей футболиста, сообщает Marca со ссылкой на немецкий BILD.

По информации источника, в том случае, если уровень игры 19-летнего полузащитника не улучшится, то "пчелы" вернут игрока в "Мадрид" уже в январе.

За два сезоне бразилец сыграл за "Боруссию" всего 245 минут.

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