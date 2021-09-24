"Боруссия" может заменить Холанда победителем Евро-2020

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"Боруссия" может заменить Холанда победителем Евро-2020

Фото инстаграм Федерико Кьезы

Дортмундская "Боруссия" нацелилась на вингера "Ювентуса" Федерико Кьезу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "шмели" видят в итальянце потенциальную замену для Эрлинга Холанда, который, вероятно, сменит команду следующим летом.

Рыночная стоимость победителя Евро-2020 оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Кьеза сыграл за "Ювентус" 4 матча и забил 1 гол.

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