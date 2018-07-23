"Боруссия" на последних минутах вырвала победу у "Ливерпуля"

"Боруссия" провела второй матч за два дня в рамках Международного кубка чемпионов, вслед за чемпионом Англии, которого немцы обыграли 1:0, предстояло встретиться с ещё одной английской командой – "Ливерпулем". Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона также не сумел справиться со "шмелями", хотя начиналось все для британцев неплохо.

Если "Боруссия" выпустила в основном молодёжный состав, где выделить можно было только Хитца, Шахина, Дахуда и Филиппа, то у "Ливерпуля" в старте нашлось место многим опытным футболистам. Фактически только Джонс и Камашу не известны большому кругу болельщиков. Игра началась с уже ставшей традиционной ошибки Кариуса, который выбил мяч прямо на соперника, но Филипп простил "Ливерпуль". Этот момент в очередной раз показал слабость немецкого вратаря, Алиссон куплен не зря. Затем некоторое время на поле практически ничего не происходило, затишье прервалось травмой Матипа, вместо которого вышел Гомес. Затем "Ливерпулю" удалось забить гол, Ван Дайк точно пробил под перекладину после навеса с углового. "Ливерпуль" попытался развить преимущество, на некоторое время насел на ворота соперника, который никак не мог прийти в себя после пропущенного мяча, но забить второй гол не получилось. "Ливерпуль" не сумел создать даже толковый момент, чтобы проверить реакцию Хитца.

Во втором тайме составы полностью изменились, "Ливерпуль" же продолжил владеть инициативой. Игра стала более живой и динамичной, начали появляться моменты. Кейта неплохо пробивал с дальней дистанции, Соланке бил головой, но всякий раз мяч летел мимо. В середине тайма должен был забивать Оджо, которого вывел один на один с вратарем Старридж, но молодой игрок проиграл дуэль Хитцу. Сразу после этого "Боруссия" сумела сравнять счет, подтвердив известную поговорку, Клаван сбил в собственной штрафной Пулишича. Сам пострадавший пробил пенальти по центру, а вратарь улетел в угол.

В оставшееся время моменты создавал "Ливерпуль" (самым опасным был мощный выстрел Вудберна, однако Хитц сыграл надёжно) но так и не реализовал свои возможности, "Боруссия" же ответила дуплетом на последних минутах. Кристиан Пулишич сначала забил сам, а затем после его удара сыграл на добивании Ларсен. Немцы начинают турнир с двух побед, следующий соперник – "Бенфика".

"Ливерпуль" – "Боруссия" 1:3

Голы: Ван Дайк, 25 – 1:0; Пулишич с пенальти, 66 – 1:1; Пулишич, 90 – 1:2; Ларсен, 90 – 1:3

"Ливерпуль": Кариус, Клайн (Филипс, 66), Матип (Гомес, 22), Ван Дайк (Клаван, 46), Робертсон (Морено, 46), Джонс (Старридж, 46), Фабиньо (Кейта, 46), Лаллана (Милнер, 46), Маркович (Соланке, 46), Ориги (Оджо, 46), Камашу (Вудберн, 46).

"Боруссия": Хитц, Толян (Бокхорн, 46), Диалло (Пиппер, 46), Загаду, Дикман (Шмельцер,46), Шахин (Бурнич, 46), Вольф (Пулишич,46), Боду (Гомес, 46), Дахуд (Гётцк, 46), Санчо (Ларсен, 46), Филипп (Исак, 46).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru