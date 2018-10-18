"Боруссия" на три недели потеряла ведущего защитника
Защитник дортмундской "Боруссии" Мануэль Аканджи выбыл из строя, сообщает официальный твиттер клуба.
У 23-летнего швейцарца выявлено мышечное повреждение паха. Сроки восстановления составят около трёх недель.
В этом сезоне Аканджи является ключевым игроком для "шмелей", в его активе 10 матчей и 1 забитый гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|18
|25
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|Вердер Бремен
|18
|25
|9
|Герта
|17
|24
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Фрайбург
|18
|21
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|18
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|14
|Шальке
|17
|18
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11