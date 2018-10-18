"Боруссия" на три недели потеряла ведущего защитника

Защитник дортмундской "Боруссии" Мануэль Аканджи выбыл из строя, сообщает официальный твиттер клуба.

У 23-летнего швейцарца выявлено мышечное повреждение паха. Сроки восстановления составят около трёх недель.

В этом сезоне Аканджи является ключевым игроком для "шмелей", в его активе 10 матчей и 1 забитый гол.

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