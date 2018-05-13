"Боруссия" нацелилась на нападающего "Ливерпуля"

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"Боруссия" нацелилась на нападающего "Ливерпуля"

Перспективный форвард "Ливерпуля" Райан Брюстер может перебраться в Германию.

Как сообщает Telegraph, в услугах 18-летнего таланта заинтересована менхенгладбахская "Боруссия". Отмечается, что игрок не против попытать силы в Бундеслиге.

В этом сезоне Брюстер провел 11 матчей за "Ливерпуль" U-23, в которых забил 5 голов.

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