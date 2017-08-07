"Боруссия" надеется сохранить Дембеле еще на один сезон

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"Боруссия" надеется сохранить Дембеле еще на один сезон

Дортмундская "Боруссия" не хочет продавать французского нападающего Усмана Дембеле, сообщает Bild.

По сведениям издания, в немецком клубе рассчитывают на форварда в преддверии нового сезона в Лиге Чемпионов. Руководство "шмелей" считает, что с помощью Дембеле клуб сумеет далеко пройти в турнире и это принесет немалый доход.

Впрочем, если "Боруссия" получит предложение в размере 100-110 миллионов евро за 20-летнего Дембеле, то он может быть продан. 

Напомним, что интерес к футболисту проявляют "Реал", "Барселона" и "Арсенал".

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