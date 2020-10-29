"Боруссия" намерена подать жалобу на "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургборуссия дортмундуефа

"Боруссия" намерена подать жалобу на "Зенит"

Дортмундская "Боруссия" намерена обратиться в УЕФА с жалобой на "Зенит" по итогам игры второго тура групповой стадии ЛЧ (2:0).

По сведениям Westdeutsche Allgemeine Zeitung, руководство немецкого клуба считает, что на матче находились болельщики "Зенита", несмотря на запрет местных властей на присутствие фанатов на стадионе.

На стадионе могли находиться лишь делегации команд, журналисты, сотрудники службы безопасности и обслуживающий персонал. Однако в сети стали появляться фото фанатов "Зенита" со стадиона.

Отмечается, что на одном из фото мужчина в футболке с надписью "Music Hall" (фан-группа "Зенита" - прим. Soccernews.ru), находился в месте для прессы. На другом снимке видно, как четыре человека в капюшонах переносят флаг с надписью на русском языке.

В "Боруссии" уверены, что "Зенит" изготовил аккредитации для ограниченного числа собственных болельщиков. Клуб проводит проверку, так как не несет ответственности за доступ посторонних лиц на игры еврокубков. Все аккредитации подтверждает УЕФА.

Читайте также: Безвыигрышная гостевая серия "Зенита" в еврокубках достигла 13 матчей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов