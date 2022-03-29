"Боруссия" намерена подписать двух форвардов. Оба из АПЛ

Фото: твиттер Вернера\Автор неизвестен

"Боруссия" Дортмунд ищет варианты для усиления атакующей линии на фоне вероятного ухода нападающего Эрлинга Холанда ближайшим летом.

Как сообщает 90min, сейчас руководство "шмелей" определило для себя двух футболистов, способных усилить команды и оба они принадлежат клубам АПЛ.

Речь идет о форварде лондонского "Челси" Тимо Вернере и нападающем "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяле, который с января играет в "Севилье" на правах аренды.

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