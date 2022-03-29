"Боруссия" намерена подписать двух форвардов. Оба из АПЛ
Фото: твиттер Вернера\Автор неизвестен
"Боруссия" Дортмунд ищет варианты для усиления атакующей линии на фоне вероятного ухода нападающего Эрлинга Холанда ближайшим летом.
Как сообщает 90min, сейчас руководство "шмелей" определило для себя двух футболистов, способных усилить команды и оба они принадлежат клубам АПЛ.
Речь идет о форварде лондонского "Челси" Тимо Вернере и нападающем "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяле, который с января играет в "Севилье" на правах аренды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18