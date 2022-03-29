"Боруссия" намерена подписать двух форвардов. Оба из АПЛ

Теги боруссия дортмундтимо вернерантони марсьяль

"Боруссия" намерена подписать двух форвардов. Оба из АПЛ

Фото: твиттер Вернера\Автор неизвестен

"Боруссия" Дортмунд ищет варианты для усиления атакующей линии на фоне вероятного ухода нападающего Эрлинга Холанда ближайшим летом.

Как сообщает 90min, сейчас руководство "шмелей" определило для себя двух футболистов, способных усилить команды и оба они принадлежат клубам АПЛ.

Речь идет о форварде лондонского "Челси" Тимо Вернере и нападающем "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяле, который с января играет в "Севилье" на правах аренды.

Также не пропустите: Уилкшир оценил перспективы сборной России в Азиатской конфедерации футбола. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Комбаров готов бесплатно играть за "Спартак"

Комбаров готов бесплатно играть за "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов