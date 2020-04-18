"Боруссия" намерена удержать Санчо

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"Боруссия" намерена удержать Санчо

Дортмундская "Боруссия" не желает расставаться с вингером Джейдоном Санчо.

По сведениям Bild, "шмели" предложили 20-летнему англичанину новый улучшенный контракт с зарплатой 9,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что футболист также имеет предложения от двух клубов АПЛ - "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Санчо перебрался в "Боруссию" в 2017 году. В этом сезоне на его счету 19 голов и 17 ассистов в 35 играх.

Читайте также: Джейсон Санчо намекнул на переход в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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