"Боруссия" - "Наполи" - 1:3 (обзор)

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"Боруссия" - "Наполи" - 1:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Наполи" и дортмундской "Боруссией" - 3:1.

Видео: "Боруссия" - "Наполи" - 1:3.

Не пропустите: "Наполи" обыграл дортмундскую "Боруссию". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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