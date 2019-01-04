"Боруссия" нашла замену Аканджи

Дортмундская "Боруссия" приступила к поиску замены для травмированного Мануэля Аканджи.

Как сообщает TyC Sports, на радары "шмелей" попал защитник "Бока Хуниорс" Леонардо Балерди, за которого "Боруссия" готова выложить 16 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах 19-летнего аргентинца также заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

В этом сезоне Балерди принял участие пяти матчах, однако результативными действиями не отличился.

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