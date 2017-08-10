"Боруссия" нашла замену для Дембеле

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"Боруссия" нашла замену для ДембелеДортмундская "Боруссия" нашла замену для своего вингера Усмана Дембеле, который может перебраться в каталонскую "Барселону".

Как информирует TransferMarketWeb, "шмели" интересуются игроком французского "Лиона" Максвеллом Корне. За 20-летнего вингера "ткачей" действующему обладателю кубка Германии придется заплатить 30 миллионов евро.

Напомним, "Боруссия" подняла цену на Дембеле до 150-ти миллионов евро. | soccernews.ru

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