"Боруссия" нашла замену Холанду

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"Боруссия" нашла замену ХоландуФото: Твиттер @andrevsilva19 
Дортмундская "Боруссия" начинает искать варианты замены для своего голеадора Эрлинга Холанда, сообщает Sport Bild..

Одним из вариантов для "шмелей" стал форвард "Айнтрахта" Андре Силва.

25-летний португалец в текущем сезоне Бундеслиги хорошо проявил себя и летом может сменить клубную прописку. 

"Боруссия" попробует попытаться подписать футболиста, если Холанд уйдет из команды в ближайшее трансферное окно.

"Айнтрахт" готов продать своего лучшего бомбардира за 40 млн евро.

В 30 матчах сезона 2020/2021 Силва забил 25 голов и отдал 9 результативных передач. 

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