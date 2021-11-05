"Боруссия" нашла замену Холанду в Австрии

Фото твиттер "Зальцбурга"

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми близок к переходу в дортмундскую "Боруссию".

По информации журналиста Николо Скиры, немецкий клуб уже сделал игроку конкретное предложение. Речь идёт о пятилетнем контракте.

"Боруссия" видит в 19-летнем форварде замену для Эрлинга Холанда, который собирается по окончании сезона сменить команду.

Адейеми также интересен "Ливерпулю", "Баварии", ПСЖ, "Реалу", "Атлетико" и "Интеру".

В текущем сезоне немец сыграл за "Зальцбург" 21 матч, забил 14 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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