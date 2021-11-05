"Боруссия" нашла замену Холанду в Австрии
Фото твиттер "Зальцбурга"
Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми близок к переходу в дортмундскую "Боруссию".
По информации журналиста Николо Скиры, немецкий клуб уже сделал игроку конкретное предложение. Речь идёт о пятилетнем контракте.
"Боруссия" видит в 19-летнем форварде замену для Эрлинга Холанда, который собирается по окончании сезона сменить команду.
Адейеми также интересен "Ливерпулю", "Баварии", ПСЖ, "Реалу", "Атлетико" и "Интеру".
В текущем сезоне немец сыграл за "Зальцбург" 21 матч, забил 14 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|1
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|22
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|2
|Зальцбург
|22
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|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17