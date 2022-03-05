"Боруссия" нашла замену Холанду в "Реале"

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"Боруссия" нашла замену Холанду в "Реале"

Фото инстаграм Луки Йовича

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович заинтересовал дортмундскую "Боруссию".

По информации Fichajes, 24-летний серб может стать заменой для Эрлинга Холанда.

У форварда "сливочных" уже есть успешный опыт выступлений в Бундеслиге в составе "Айнтрахта".

Рыночная стоимость балканца оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Йович сыграл за "Реал" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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